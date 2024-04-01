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إقتصاد

مع مراهنة المستثمرين على شح الإمدادات.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
01-04-2024 | 00:01
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، محافظة على المكاسب التي سجلها في الآونة الأخيرة، وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك+، وهجمات على مصافي روسية، وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني.
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ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة اليوم بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.
 
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