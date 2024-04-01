الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

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واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في حزيران.وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".