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إقتصاد

الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

Lebanon 24
01-04-2024 | 00:49
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واصلت أسعار الذهب كسر الأرقام القياسية، الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في حزيران.
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وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".
ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
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