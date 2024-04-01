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إقتصاد

نشاط المصانع بالصين يقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من عام

Lebanon 24
01-04-2024 | 03:00
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في إشارة لاستقرار القطاع الصناعي، ارتفع مؤشر نشاط التصنيع في الصين خلال شهر آذار الماضي.

وسجل مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة خلال آذار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك بزيادة عن الرقم السابق البالغ 50.9 في شباط، واقتراباً من التوقعات التي بلغت 51 نقطة.
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وتدل القراءة التي تتجاوز الـ 50 نقطة على التوسع في النشاط مقارنة بالشهر السابق، فيما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.

وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي، الذي نُشر في وقت سابق، قد أظهر توسعاً في النشاط خلال الشهر السابق للمرة الأولى منذ أيلول، مما يزيد من الإشارات إلى استقرار الاقتصاد.
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