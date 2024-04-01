الدين المصري يتباطأ

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تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت البيانات عن زيادة الدين الخارجي لمصر بنحو 3.51 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2023 ليسجل إجمالي الدين 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في أيلول 2023، بحسب تقرير الوزارة.جاء هذا الارتفاع بعد أن انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الفصلين السابقين من العام المالي الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.(بلومبرغ)