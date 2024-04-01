العملات المشفّرة تكسّر الأرقام القياسية

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تشهد أسواق العملات المشفرة زخماً كبيراً منذ بداية العام الجاري، إذ حققت عملة "بيتكوين" في الربع الأول من 2024 ارتفاعات تجاوزت 66%، وسجلت العملة مستويات قياسية في آذار بعد اختراقها المستوى القياسي المسجل في 2021 عند 69 ألف دولار، واقتربت خلال الأسابيع الأخيرة من مستويات 74 ألف دولار.واقتربت القيمة السوقية للعملات المشفرة من ملامسة 2.8 مليار دولار، وما زالت "بيتكوين" تهيمن على السوق بحصةٍ تصل إلى 52% من الإجمالي، فيما تليها "الإيثر" بنسبة 16% ومن ثم العملة المستقرة "USDT" عند 4%.وكانت أحجام التداول على ETFs قياسية وهي الأسرع نموا في تاريخ الصناديق المتداولة، ويتزامن هذا الطلب مع اقتراب موعد عملية التنصيف في شهر أبريل الأمر الذي سيسهم في تراجع المعروض وزيادة الطلب بشكل كبير من قِبل المؤسسات.(العربية)