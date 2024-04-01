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إقتصاد

صادرات الإلكترونيات.. تنعش الإقتصاد الكوري

Lebanon 24
01-04-2024 | 09:58
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واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها الشهر الماضي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، ما عزز ثقة صانعي السياسة بأن الاقتصاد سيشهد نمواً قوياً خلال الربع الأول.

وارتفع متوسط الشحنات اليومية بنسبة 9.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الاثنين عن وزارة التجارة. كما ارتفعت الصادرات الرئيسية بنسبة 3.1% دون التعديل وفق عدد أيام العمل، بينما تراجع إجمالي الواردات بنسبة 12.3%. وبلغ فائض الميزان التجاري 4.3 مليارات دولار.
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بدورها، أشارت وزارة التجارة إلى ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق خلال آذار بنسبة 35.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 11.7 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي مبيعات شهرية منذ مارس 2022. وفق الوزارة.

كما ارتفعت صادرات كوريا من شاشات العرض بنسبة 16.2%، وزادت أيضاً مبيعات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 24.5%، ما يؤكد الزخم الناتج عن الطلب القوي على التكنولوجيا.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي الصادرات 163.7 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 8.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق فائض بالميزان التجاري قدره 9 مليارات دولار، وفقاً لوزارة التجارة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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