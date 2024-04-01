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إقتصاد

صعود صاروخي للذهب.. سجّل مستويات غير مسبوقة

Lebanon 24
01-04-2024 | 12:31
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استمرت أسعار الذهب بتسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2244.89 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2262.19 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.
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وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2265.60 دولار للأونصة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.06 دولار للأونصة.
 
 
ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 900.74 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1004.69 دولار.
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