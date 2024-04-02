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إقتصاد

ألمانيا.. أكبر تراجع للتضخم منذ أكثر من عامين

Lebanon 24
02-04-2024 | 15:00
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تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر قليلا من المتوقع في أذار، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي.

 وتباطأ التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في أذار إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في شباط.

 ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما وثيقا ببيانات التضخم الألمانية، إذ تنشر البلاد أرقامها قبل يوم من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الاربعاء.

وقال كلاوس فيستيسن كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس "الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سوف يقل عن المتوسط هذا الأسبوع بشكل كبير".

 وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6 بالمئة في أذار، دون تغيير عن الشهر السابق.

( سكاي نيوز)
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