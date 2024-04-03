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إقتصاد

نتيجة كارثية... إنخفاض كبير في مبيعات "تسلا"

Lebanon 24
03-04-2024 | 08:16
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سلمت شركة "تسلا" الأميركية للسيارات الكهربائية عدداً أقل من المركبات في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبكميات أقل من توقعات السوق، في نتيجة "كارثية" أثارت "صدمة سلبية" بحسب متخصصين في القطاع.
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فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية التي سلّمتها المجموعة 368 ألفاً و810 مركبات في المجموع، مقارنة بـ457 ألفاً كانت متوقعة بحسب إجماع المحللين. كما انخفض إنتاجها بنسبة 8.5 بالمئة، ليبلغ 433 ألفاً و371 مركبة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن "الانخفاض في الأحجام يرجع جزئياً إلى مراحل الإنتاج الأولية للإصدار الجديد من الطراز "Model 3" في مصنع فريمونت الخاص بنا" في كاليفورنيا.

وعزت المجموعة هذه النتائج أيضاً إلى مشكلات في التسليم مرتبطة بالنزاع في البحر الأحمر، في ظل الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون على السفن، وعملية التخريب التي شلّت مصنعها في ألمانيا أياماً عدة. (سكاي نيوز)

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