24
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة "AliExpress" تدرس نقل البضائع بسرعة الصاروخ
Lebanon 24
03-04-2024
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة الفضاء الخاصة Space Epoch أنها تتعاون مع Alibaba Group المالكة لموقع AliExpress، لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام قادرة على نقل البضائع بسرعة حول العالم.
وبحسب وسائل إعلام، فإن Space Epoch ذكرت في منشور على شبكة WeChat أن"تطوير هذا النوع من الصواريخ سيوفر إمكانية نقل البضائع إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة".
Advertisement
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشروع المذكور ما يزال في مراحل التطوير المبكرة، ومن المخطط أن يستخدم فيه صواريخ Yuanxing-1 التي تعمل Space Epoch على تطويرها، والتي كانت قد نجحت في اختبار محركات لها العام الماضي، ويفترض أن يكون كل صاروخ قادر على نقل ما يصل إلى 10 أطنان من البضائع في حاوية بسعة 120 مترا مكعبا.
ونوهت شركة Space Epoch إلى "أن المشروع ممكن من الناحية الفنية، لكنه لن يكون سهلا وقد يواجه بعض العقبات كون بعض الدول لن تقبل بهبوط صواريخ من الصين على أراضيها". (روسيا اليوم)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
خوفٌ وهلع... سماع دوي انفجار قويّ في بلدة شماليّة وهذا ما تبيّن
15:32 | 2024-04-02
02/04/2024 03:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
Lebanon 24
حادثة أليمة جدّاً... العثور على جثة شاب داخل سيارته في وسط الطريق (صورة)
12:50 | 2024-04-02
02/04/2024 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
Lebanon 24
لماذا يشعر وزير الدفاع الإسرائيليّ بالقلق من أمين عام "الحزب"؟
13:00 | 2024-04-02
02/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخصٍ سوريّ... إليكم ما كشفته عنه
12:08 | 2024-04-02
02/04/2024 12:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم جدّاً... هذا ما أعلنه مدير عام تعاونية موظفي الدولة (صور)
Lebanon 24
خبر مهم جدّاً... هذا ما أعلنه مدير عام تعاونية موظفي الدولة (صور)
11:30 | 2024-04-02
02/04/2024 11:30:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:41 | 2024-04-03
بالأسماء والأرقام.. هؤلاء أغنى أثرياء العالم لعام 2024!
08:16 | 2024-04-03
نتيجة كارثية... إنخفاض كبير في مبيعات "تسلا"
06:56 | 2024-04-03
متى موعد قبض رواتب القطاع العام؟
06:10 | 2024-04-03
تسطير محضر ضبط بحقّ صاحب سوبرماركت... ما السبب؟
06:05 | 2024-04-03
سيارات كهربائية مُعدّة للسّير في الصّين فقط تجتاح الأسواق اللبنانية
05:27 | 2024-04-03
بالصور... إليكم أسعار اللحوم والخضار والفاكهة
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
03/04/2024 17:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
03/04/2024 17:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
03/04/2024 17:55:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24