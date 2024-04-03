شركة "AliExpress" تدرس نقل البضائع بسرعة الصاروخ

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أعلنت شركة الفضاء الخاصة Space Epoch أنها تتعاون مع Alibaba Group المالكة لموقع AliExpress، لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام قادرة على نقل البضائع بسرعة حول العالم.وبحسب وسائل إعلام، فإن Space Epoch ذكرت في منشور على شبكة WeChat أن"تطوير هذا النوع من الصواريخ سيوفر إمكانية نقل البضائع إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة".وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشروع المذكور ما يزال في مراحل التطوير المبكرة، ومن المخطط أن يستخدم فيه صواريخ Yuanxing-1 التي تعمل Space Epoch على تطويرها، والتي كانت قد نجحت في اختبار محركات لها العام الماضي، ويفترض أن يكون كل صاروخ قادر على نقل ما يصل إلى 10 أطنان من البضائع في حاوية بسعة 120 مترا مكعبا.ونوهت شركة Space Epoch إلى "أن المشروع ممكن من الناحية الفنية، لكنه لن يكون سهلا وقد يواجه بعض العقبات كون بعض الدول لن تقبل بهبوط صواريخ من الصين على أراضيها". (روسيا اليوم)