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إقتصاد

صفقة غاز ضخمة من نصيب "سامسونغ" و "جي إس" في السعودية

Lebanon 24
03-04-2024 | 11:06
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ذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن شركتي"سامسونغ" للهندسة و"جي إس" للإنشاءات الكوريتين الجنوبيتين فازتا بصفقة مشروع بناء محطة غاز في المملكة العربية السعودية بقيمة 9.6 تريليون وون (7.2 مليار دولار)، والذي وصفه المكتب بأنه أكبر طلب لشركة كورية جنوبية في الدولة الشرق أوسطية.
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وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت يوم الاثنين، أنها أرست عقوداً للهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 7.7 مليار دولار لتنفيذ توسعة كبيرة بمعمل غاز "الفاضلي" التابع لها في المنطقة الشرقية في المملكة، وذلك من ضمن استراتيجيتها رفع إنتاجها من الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2021، وتتوقع أن يرفع مشروع توسعة معمل غاز "الفاضلي" طاقة معالجة الغاز فيه من 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً إلى ما يصل لنحو 4 مليارات.

وقالت "أرامكو" في بيانها إنها أرست عقود الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية في معمل الغاز على كلٍّ من شركة «سامسونغ» الهندسية، وشركة «جي إس» للهندسة والإنشاءات، وشركة «نسما» وشركائها.

وقالت شركة "سامسونغ" للهندسة في بيان إنها أبرمت صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لبناء منشأتين لمعالجة الغاز كجزء من برنامج توسيع المحطة.

ويمثل هذا أكبر عقد منفرد في تاريخ الشركة وأكبر صفقة على الإطلاق حصلت عليها شركات البناء الكورية الجنوبية من الدولة الشرق الأوسطية.(الشرق الأوسط)
المصدر: الشرق الأوسط
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