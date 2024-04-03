Advertisement

إقتصاد

تونس.. تراجع العجز التجاري مقابل انتعاش سياحيّ

Lebanon 24
03-04-2024 | 14:17
A-
A+
Doc-P-1182828-638477760270149561.jpg
Doc-P-1182828-638477760270149561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجع العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 976 مليون دولار.

وقالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى 743 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.
Advertisement

كما زادت عائدات السياحة بنسبة ثمانية بالمئة إلى 390 مليون دولار في نفس الفترة.

وسجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في كانون الأول الماضي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:50 | 2024-04-03
16:24 | 2024-04-03
15:45 | 2024-04-03
14:47 | 2024-04-03
14:21 | 2024-04-03
11:06 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24