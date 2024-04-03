تونس.. تراجع العجز التجاري مقابل انتعاش سياحيّ

Advertisement

تراجع العجز التجاري في تونس خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 976 مليون دولار.وقالت الحكومة التونسية، الأربعاء، إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 4 بالمئة، لتصل إلى 743 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.كما زادت عائدات السياحة بنسبة ثمانية بالمئة إلى 390 مليون دولار في نفس الفترة.وسجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر خلال عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة في كانون الأول الماضي.(سكاي نيوز عربية)