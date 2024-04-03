مفاوضات اتفاقية المعادن الحرجة بين أوروبا وأميركا.. الفشل يسيطر على تفاصيلها

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يُتوقع أن تفشل محاولة أخرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة هذا الأسبوع.والمسودة النهائية للبيان الخاص باجتماع رفيع المستوى للتجارة والتكنولوجيا في لوفين ببلجيكا، يوم الخميس، لم ترق إلى مستوى التوصل إلى اتفاق، وبدلاً من ذلك جاء في المسودة أن طرفي التحالف عبر الأطلسي "يدفعان المفاوضات نحو الوصول لاتفاق بشأن المعادن الحرجة".وكشف الأشخاص الذين تحدثوا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا يأملان في التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق من هذا العام قبل الانتخابات على جانبي المحيط الأطلسي.