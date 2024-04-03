بشكل قياسي.. إيرادات النفط والغاز في روسيا ترتفع

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تضاعفت عائدات ضريبة النفط والغاز في روسيا تقريباً في آذار مقارنة بالعام السابق، حيث قفزت الأسعار العالمية للنفط الخام في البلاد، وتكيّف منتجوها مع العقوبات.قالت وزارة المالية يوم الأربعاء إن عائدات الميزانية من رسوم النفط والغاز ارتفعت بنسبة 90% الشهر الماضي على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.31 تريليون روبل (14.1 مليار دولار).وساهمت الضرائب على النفط الخام والمنتجات النفطية - والتي شكّلت أكثر من 86% من إجمالي إيرادات النفط والغاز الشهر الماضي - بمعظم الزيادة، وفقاً لحسابات "بلومبرغ نيوز" المستندة إلى البيانات.(بلومبرغ)