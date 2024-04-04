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إقتصاد

التضخم في تركيا يسجل ارتفاعاً.. كم أصبح؟

Lebanon 24
04-04-2024 | 01:15
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ارتفع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف في أذار الماضي، ليصل إلى 68.5% على أساس سنوي مقارنة بـ67.1% في شباط.


وأشارت بيانات رسمية نشرت الأربعاء، إلى صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.16% في أذار الماضي مقارنة بشهر شباط الذي قبله الماضي.
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وقدر خبراء اقتصاد في مجموعة أبحاث التضخم، أن معدل التضخم بلغ 124.63% خلال 12 شهرا المنتهية في أذار الماضي، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5.68% خلال شهر.

وصعدت الأسعار بشكل ملحوظ في قطاعات: التعليم (+140.1%) والصحة (+80.25%) والنقل (+79.9%) والمنتجات الغذائية (+70.4%).

وكان البنك المركزي التركي، في الشهر الماضي، قرر رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا في خطوة تهدف لمحاربة التضخم. (روسيا اليوم)
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