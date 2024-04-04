Advertisement

إقتصاد

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع

Lebanon 24
04-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1183268-638478597761438966.jpg
Doc-P-1183268-638478597761438966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل الأميركية.

 وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفع بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 30 اذار.

 وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 214 ألفا في الأسبوع الماضي.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركي قد ارتفع إلى 3.9 بالمئة في شباط الماضي، وذلك بعد استقراره عند مستوى 3.7 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.

 وارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في شباط الماضي، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة في الأجور أبقيا على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في حزيران.

 وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركي، في تقرير الوظائف إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة في شهر شباط.

( سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:24 | 2024-04-05
23:44 | 2024-04-04
23:14 | 2024-04-04
15:15 | 2024-04-04
14:15 | 2024-04-04
12:15 | 2024-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24