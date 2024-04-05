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إقتصاد
بسيولة كبيرة.. السعودية تنهي تداولاتها في رمضان وسط ارتفاع في مؤشر السوق
Lebanon 24
05-04-2024
|
00:24
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أنهى "مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)"، آخر جلسات شهر رمضان، مرتفعاً 83.2 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة، عند 12705.42 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، مدفوعاً بارتفاع قطاع الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2 في المائة.
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وسجلت أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع، وكانت "العقارية" و"الخليج للتدريب" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7 و6.6 في المائة، عند 22.7 و32 ريالاً على التوالي.
بينما كانت أسهم شركتي "أديس" و"الحفر العربية" من بين الأكثر انخفاضاً في التعاملات بنسبة 5 و4 في المائة، عند 18.88 و161.80 ريال، على التوالي، وذلك بعد أن أعلنت كلتاهما تعليق عقود عمل منصات حفر بحرية مع شركة «أرامكو السعودية» التي تراجعت اليوم بنسبة 0.49 في المائة. (الشرق الاوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
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