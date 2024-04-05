بسيولة كبيرة.. السعودية تنهي تداولاتها في رمضان وسط ارتفاع في مؤشر السوق

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أنهى "مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)"، آخر جلسات شهر رمضان، مرتفعاً 83.2 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة، عند 12705.42 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، مدفوعاً بارتفاع قطاع الرعاية الصحية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2 في المائة.وسجلت أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع، وكانت "العقارية" و"الخليج للتدريب" الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7 و6.6 في المائة، عند 22.7 و32 ريالاً على التوالي.بينما كانت أسهم شركتي "أديس" و"الحفر العربية" من بين الأكثر انخفاضاً في التعاملات بنسبة 5 و4 في المائة، عند 18.88 و161.80 ريال، على التوالي، وذلك بعد أن أعلنت كلتاهما تعليق عقود عمل منصات حفر بحرية مع شركة «أرامكو السعودية» التي تراجعت اليوم بنسبة 0.49 في المائة. (الشرق الاوسط)