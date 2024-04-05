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إقتصاد
ارتفاع قياسيّ جديد لقيمة "أمازون السوقية".. هذا ما سجّلته الأرقام
Lebanon 24
05-04-2024
|
00:55
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ارتفع سهم شركة "أمازون" الأميركية خلال التداولات، الخميس، ليلامس أعلى مستوياته في عام على الأقل، لتتجه القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية نحو مستوى قياسي جديد.
وصعد السهم بنحو 1.15 بالمئة إلى مستوى 184.53دولار، بعدما لامس 184.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.
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وفي تداولات الأربعاء، أغلق السهم مرتفعًا بأكثر من 1 بالمئة أيضا، لينهي التداولات عند مستوى 182.41 دولارا للسهم.
وارتفعت القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية إلى 1.89 تريليون دولار، مقارنة بالمستوى القياسي السابق البالغ 1.88 تريليون دولار والمسجل في 8 يوليو 2021. (سكاي نيوز عريبة)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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