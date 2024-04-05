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إقتصاد

أرباح "سامسونغ" تنتعش.. لهذا السبب

Lebanon 24
05-04-2024 | 04:36
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ارتفعت أرباح شركة "سامسونغ إلكترونيكس" بشكل حاد في الربع الأول من 2024، مما يعكس التغير الذي شهده قسم أشباه الموصلات الحيوي للشركة والمبيعات القوية للهواتف الذكية "غلاكسي إس 24".

وأفادت أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم يوم الجمعة بأن أرباح التشغيل الأولية بلغت حوالي 6.6 تريليون وون (4.9 مليار دولار)، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 5.37 تريليون وون. هذا الارتفاع أنهى سلسلة من الانخفاضات الفصلية المتتالية التي بدأت في الربع الثالث من 2022.
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كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 71 تريليون وون تقريباً خلال الربع الأول، مقارنة بتوقعات تقدر بـ71.8 تريليون وون. وانخفضت الأسهم بنحو 1% في بداية التداول في سيؤول.

وقال توم كانج، مدير شركة "كاونتربوينت ريسيرش" (Counterpoint Research) إن "الإيرادات جاءت أقل من التوقعات"، لكن النتائج الأولية تشير إلى عودة العمل التجاري إلى طبيعته.
وتؤكد النتائج كيفية بدء تعافي الطلب على رقائق الذاكرة التي تشغل الإلكترونيات الحديثة بعد أن سجّل هبوطاً حاداً في الصناعة. وزادت صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق بنسبة 35.7% في مارس عن العام السابق لتصل إلى 11.7 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي مبيعات شهرية منذ مارس 2022.

في الوقت نفسه، يساعد التسعير القوي لرقائق الذاكرة أيضاً في دعم الطلب. فقد رفع أحد كبار منتجي رقائق الذاكرة "درام" (DRAM) الأسعار بين 7% إلى 10% في المتوسط خلال الربع الأول مع تحسن مستويات المخزون لمنتجات مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية. (بلومبرغ)
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