19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة "أبل" تسرح أكثر من 600 موظف.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-04-2024
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرحت شركة "أبل" أكثر من 600 موظف في كاليفورنيا، مما يمثل أول جولة كبيرة من خفض الوظائف بالشركة بعد الجائحة، وسط موجة أوسع من عمليات الاندماج في قطاع التكنولوجيا.
وأبلغت الشركة المصنعة لجهاز "آيفون" 614 عاملا في مكاتب متعددة في 28 آذار أنهم سيفقدون وظائفهم، مع بدء سريان تسريح العمالة في 27 أيار، وفقا لتقارير السلطات الإقليمية.
Advertisement
وكانت الشركة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا استثناء ملحوظا، حيث خفضت شركات التكنولوجيا الأخرى قوتها العاملة خلال العامين الماضيين.
وكانت هناك زيادة هائلة في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19، عندما أنفق الناس المزيد من الوقت والمال عبر الإنترنت، ولا تزال شركات التكنولوجيا الكبرى أكبر مما كانت عليه قبل الجائحة. ولكن مع تباطؤ النمو، تركز الشركات على خفض التكاليف لتعزيز أرباحها النهائية. (سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
Lebanon 24
حادثة أثارت الخوف والهلع... ماذا شهدت جونية؟ (فيديو)
15:25 | 2024-04-04
04/04/2024 03:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو تعرفوا إلى الفائز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان.. قيمتها كبيرة جدّاً
08:00 | 2024-04-05
05/04/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
Lebanon 24
زلزال ضرب أميركا قبل قليل... هذه قوّته
10:40 | 2024-04-05
05/04/2024 10:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
Lebanon 24
مسؤولٌ إسرائيلي يعلن موعد الحرب مع "حزب الله".. هذا ما كشفه!
05:34 | 2024-04-05
05/04/2024 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
Lebanon 24
خلال خطاب نصرالله.. هذا ما تمّ توزيعه في الضاحية
11:18 | 2024-04-05
05/04/2024 11:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:34 | 2024-04-05
"أرامكو" رفعت سعر بيع نفطها لآسيا
09:09 | 2024-04-05
الخليل التقى مدير صندوق النقد.. محي الدين: نُنوّه بالتطوّر الإيجابيّ على الصعيد التمويلي للخزينة
08:37 | 2024-04-05
الاسمر نوّه بقرار تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر
06:11 | 2024-04-05
حبيب نوه بموافقة مجلس الوزراء حصول مصرف الاسكان على قرض من "صندوق ابو ظبي للتنمية"
05:59 | 2024-04-05
كركي ألغى الجندرية في قانون وأنظمة الضمان
05:49 | 2024-04-05
"اللجنة الأهلية للمستأجرين": على شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
05/04/2024 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
05/04/2024 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
05/04/2024 20:06:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24