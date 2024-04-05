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إقتصاد

الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بـ1.77 مليار دولار

Lebanon 24
05-04-2024 | 13:07
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جذبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 6.5 مليار درهم (1.77 مليار دولار) خلال تداولات الأسبوع، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.


وتوزعت السيولة الأسبوعية بواقع 4.57 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 1.9 مليار درهم في سوق دبي.
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وجري التداول على نحو 2.3 مليار سهم، عبر تنفيذ 113.6 ألف صفقة.
 
هذا ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.565 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و724.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي بنحو مليار درهم ليغلق عند 399.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 464.7 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" 280 مليون درهم.

 
وسجل "بريسايت" أكبر وتيرة صعود أسبوعية بنسبة 23 بالمئة، تلاه "حياة للتأمين" بنسبة 16.2 بالمئة، و"أبوظبي للتكافل" بنحو 11 بالمئة.
 
أيضاً، تصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط في سوق دبي جاذباً نحو 428 مليون درهم، ثم "الاتحاد العقارية " بسيولة 200 مليون درهم، تلاه "إعمار للتطوير" 135 مليون درهم. وحقق "الوطنية للتأمينات العامة" أكبر نسبة صعود بنسبة 14.6 بالمئة، ثم "الإثمار القابضة" 7.4 بالمئة، يليه "الاتحاد العقارية" بنسبة 6.4 بالمئة.
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