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إقتصاد

هذه النجمة العالمية دخلت قائمة مليارديرات العالم.. وهذه قيمة ثروتها

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:00
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بعدما حققت جولتها Eras إيرادات كبيرة، دخلت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت قائمة "فوربس" لمليارديرات العالم في عام 2024.

وجمعت سويفت البالغة من العمر 34 عاما، والتي سرقت الأضواء في حفل توزيع جوائز "غرامي" لهذا العام بفوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة، ثروة قدرها 1.1 مليار دولار.
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وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مجلة "فوربس"، فإن تقدير ثروة سويفت جاء بناء على الأرباح التي جنتها من أغانيها وجولاتها الموسيقية.

وتعد سويفت واحدة من 265 شخصا انضموا إلى قائمة المليارديرات التي تشمل 2781 شخصا.

ووفق "فوربس"، فإن إجمالي ثروة هؤلاء المدرجين في القائمة بلغت 14.2 تريليون دولار.

يُذكر أن أغنى شخص جديد في القائمة هو مؤسس مجموعة البيانات العملاقة "أيون" أندريا بيجناتارو، من إيطاليا، والذي بلغت ثروته 27.5 مليار دولار.(سكاي نيوز)

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