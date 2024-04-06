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إقتصاد

دعوى جديدة.. شركة تسلا متهمة بالاحتيال!

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:00
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دعوى جماعية جديدة تواجهها شركة تسلا وهي تتهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بانتهاك قانون الأجور مع عدد كبير من عمال مصنع الشركة ومستودعها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وذلك وسط مواجهة الشركة مزاعم تمييز وتقويض للنقابات العمالية.
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وتقدم موظفان سابقان في مصنع التجميع التابع لتسلا في فيرمونت بولاية كاليفورنيا بالدعوى إلى محكمة اتحادية في سكرامنتو يوم الخميس الماضي لطلب تعويضات بقيمة خمسة ملايين دولار نيابة عن الآلاف من عمال تسلا في أنحاء الولاية.

ويقول الموظفان السابقان إن تسلا انتهكت عدداً من قوانين العمل في ولاية كاليفورنيا منها عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية وعدم توفير فترات استراحة وعدم توفير إجازات مرضية.

وتأتي الدعوى في وقت تحاول فيه تسلا دحض ادعاءات بأنها تتسامح مع التمييز العنصري ومضايقة العمال السود في مصنع فريمونت ومنشآت أخرى في كاليفورنيا. ونفت الشركة التي يمتلكها الملياردير ايلون ماسك ارتكاب أي مخالفات. (العربية)


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