دبي تستقبل 3.67 مليون سائح في أول شهرين من 2024

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استقبلت دبي 3.67 مليون سائح دولي في أول شهرين من العام الجاري بزيادة فاقت 18 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 حين استقبلت 3.1 مليون سائح.ووفق تقرير أداء السياحة "كانون الثاني وشباط" الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، استقطبت المدينة 1.77 مليون زائر دولي خلال كانون الثاني، و1.9 مليون زائر خلال شباط.وحلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال شهري كانون الثاني وشباط، بنسبة 21 بالمئة، أي نحو 773 ألف سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ604 آلاف زائر يشكلون 17 بالمئة من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي بـ549 ألف زائر يشكلون 15 بالمئة.وحلت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ530 ألفاً يشكلون 14 بالمئة من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ448 ألف سائح يشكلون 12 بالمئة، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9 بالمئة أي نحو 340 ألف زائر.