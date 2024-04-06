الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا قياسيا في تجارة الأغذية الزراعية

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حقق الاتحاد الأوروبي فائضا قياسيا في تجارة الأغذية الزراعية لعام 2023 حيث فاقت صادراته وارداته بنسبة كبيرة، رغم الضغوط التي يرزح تحتها المزارعون الأوروبيون الذين يستعدون لتنظيم احتجاجات في جميع دول التكتل.وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن صادرات منتجات الأغذية الزراعية للتكتل بلغت 228.6 مليار يورو العام الماضي، بينما انخفضت وارداته إلى 158.6 مليار، ما حقق فائضا تجاريا قياسيا قدره 70.1 مليار يورو، بزيادة 22 بالمئة عن العام السابق.وتعزز هذه البيانات من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره قوة زراعية رائدة في العالم، لكن مزارعيه يشكون من عدم قدرتهم على الاستمرار بالأسعار التي يدفعها كبار المشترين الصناعيين الذين يُعدون المستفيدين الرئيسيين من الفائض التجاري.