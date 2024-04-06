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إقتصاد

للأسبوع الثالث على التوالي... الذهب يواصل حصد المكاسب

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:05
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ارتفعت أسعار الذهب لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في آذار.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة بنهاية تعاملات الجمعة، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في حزيران.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
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