قفزة جديدة في أرباح "سامسونغ".. كيف تحقق ذلك؟

سجلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات نمواً كبيراً، في الربع الأول من عام 2024، بفضل انتعاش الطلب على رقائق الذاكرة.



وذكرت الشركة الرائدة في السوق في مجال رقائق الذاكرة والهواتف الذكية أنها تتوقع أن تزيد أرباحها التشغيلية، بأكثر من 10 أضعاف، على أساس سنوي، في توجيهات خاصة بأرباحها للربع الأول من عام 2024، التي صدرت اليوم الجمعة.

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وقالت سامسونغ إنه من المتوقع أن تصل أرباح التشغيل المجمعة من الأعمال الأساسية إلى حوالي 6.6 تريليون وون (4.9 مليار دولار)، وفي الربع الأول من العام الماضي، بلغ الرقم 640 مليار وون.

وتتوقع سامسونغ زيادة المبيعات المجمعة، بنسبة 11.4 %، لتصل إلى 71 تريليون وون.

ولطالما عانت صناعة الرقائق من فائض العرض وتباطؤ الطلب، غير أن الشركة سجلت مؤشرات على التعافي، في الربع الرابع من عام 2023، وتتوقع أن تستمر الشركة في التعافي هذا العام.

وتستفيد الصناعة، قبل كل شيء من ارتفاع الأسعار، نتيجة لازدهار الذكاء الاصطناعي.