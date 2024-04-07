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إقتصاد

كازاخستان تزيد استيراد الكهرباء من روسيا

Lebanon 24
07-04-2024 | 02:12
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تؤكد المعطيات التي حصلت عليها صحيفة كوميرسانت، أن كازاخستان بدأت في شراء الكهرباء من روسيا الاتحادية بسعر أعلى بسبب قواعد التجارة الجديدة بين الدولتين.
وارتفع السعر المتوسط لتسليم الكهرباء في النصف الثاني من عام 2023 بنحو الثلث، متجاوزا 5 روبلات (سعر صرف الدولار الواحد حوالي 90 روبلا) لكل كيلوواط ساعة.
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ويرى الخبراء أن كازاخستان، ستزيد شراء الكهرباء من الجانب الروسي، لأنها تعاني من عجز بسبب نقص التمويل على المدى الطويل لقدرات التوليد.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، زادت كازاخستان حجم الكهرباء المستوردة من روسيا كما زاد سعر هذه الكهرباء، بعد إطلاق سوق الطاقة في 1 تموز  2023.
وتدل الإحصاءات الجمركية، على أن كازاخستان اشترت في الفترة من تموز إلى كانون الاول من العام الماضي، أكثر من 3 مليارات كيلووات في الساعة من روسيا الاتحادية، وهو ما يزيد بنسبة 156٪ عن مؤشرات نفس الفترة من عام 2022.
في العام الماضي، تم تشغيل خط نقل الغاز الروسي إلى كازاخستان وأوزبكستان. (RT)
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