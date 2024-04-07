هل تُقدّم "وارنر ميوزيك" عرضاً للإستحواذ على "بيليف"؟

أعلنت شركة "بيليف" الفرنسية للموسيقى الرقمية في بيان، أن مجموعة "وارنر ميوزيك" لن تقدم عرضا للاستحواذ عليها.



وكانت مجموعة "وارنر ميوزيك" قد أعلنت الشهر الماضي عزمها تقديم عرض بقيمة 17 يورو على الأقل للسهم الواحد في "بيليف"، لتصل بذلك قيمة أسهم الشركة إلى 1.65 مليار يورو، وهو ما يتجاوز عرض استحواذ قدمه "كونسورتيوم" في وقت سابق. (سكاي نيوز)

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