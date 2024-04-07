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إقتصاد

زيادة في أصول قطاع التأمين في الإمارات

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:12
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ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في دولة الإمارات إلى 125.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2023، مقارنة بنحو 120.1 مليار درهم في نهاية 2022، في مؤشر على وتيرة نمو القطاع ما يعكس سوقاً قوياً وديناميكياً.
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وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن أصول قطاع التأمين ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 4.7 في المئة أو ما يوازي 5.6 مليار درهم.
 
وارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.3 في المئة بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 0.1 في المئة بنهاية عام 2022. (سكاي نيوز)
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