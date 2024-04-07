19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد خفض قيمة العملة.. شبح التضخم يسيطر على مصر
Lebanon 24
07-04-2024
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه مصر خطورة ارتفاع معدلات التضخم في آذار مع تكيّف الأسعار وخفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل آذار بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.
Advertisement
ووفقاً لمتوسط توقعات 12 محللاً، فمن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 في المائة من 35.7 في المائة في شباط.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الـ12 السابقة.
ورفع البنك المركزي أيضاً سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.(الشرق الأوسط)
المصدر:
الشرق الأوسط
Advertisement
الأكثر قراءة
ماغي بو غصن تفاجئ "أبو سليم".. قدّمت له مبلغاً ماليّاً ضخماً وقبّلت يده أمام الجميع (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تفاجئ "أبو سليم".. قدّمت له مبلغاً ماليّاً ضخماً وقبّلت يده أمام الجميع (فيديو)
14:05 | 2024-04-06
06/04/2024 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أين الـ100 ألف ليرة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-04-07
07/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضجيج في سماء إسرائيل".. رعبٌ كبير و"ضربة تلوح في الأفق"!
Lebanon 24
"ضجيج في سماء إسرائيل".. رعبٌ كبير و"ضربة تلوح في الأفق"!
15:19 | 2024-04-06
06/04/2024 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هل أُلغيت الحرب؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هل أُلغيت الحرب؟
14:00 | 2024-04-06
06/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:30 | 2024-04-07
زيمبابوي تستبدل الدولار المحلي بعملة جديدة.. ما هي؟
10:45 | 2024-04-07
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه
08:59 | 2024-04-07
موظفو وعمال بلدية النبطية يواصلون إضرابهم
08:12 | 2024-04-07
زيادة في أصول قطاع التأمين في الإمارات
06:18 | 2024-04-07
هل تُقدّم "وارنر ميوزيك" عرضاً للإستحواذ على "بيليف"؟
05:04 | 2024-04-07
بوشكيان: نعملُ على معادلة استراتيجية تقوم على التوازن بين التصنيع والإنتاج
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
07/04/2024 20:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
07/04/2024 20:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
07/04/2024 20:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24