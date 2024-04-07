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إقتصاد

بسبب الفيضانات.. توقف عمليات مصفاة تكرير النفط في أورينبورغ بروسيا

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:49
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الطوارئ إلى مدينة أورسك بمنطقة أورينبورغ، حيث أوقفت مصفاة لتكرير النفط عملياتها وتم إجلاء آلاف الأشخاص بسبب فيضانات كبيرة.

وأمرت السلطات في روسيا بإخلاء أجزاء من المدينة بعد انهيار سد يوم الجمعة، مما زاد من الفيضانات الحالية في المنطقة بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة.
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كذلك تم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى كازاخستان المجاورة فيما أُطلق عليه أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود. وهطلت أمطار غزيرة على جبال الأورال والمناطق المجاورة، بما في ذلك أجزاء من سيبيريا، هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" يوم الأحد أن ألكسندر كورينكوف، وزير حالات الطوارئ الروسي، وصف الوضع بالحرج، وقال إن أكثر من 4500 مبنى سكني غمرتها المياه.
وكشف مشغلو المنشأة عبر "تيليغرام" أن مصفاة النفط في أورسك أوقفت عملياتها بسبب ارتفاع منسوب المياه. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة، التابعة لشركة "فورت إنفست" (Forteinvest)، نحو 6 ملايين طن سنوياً، وتنتج البنزين والديزل للأسواق المحلية وأسواق التصدير، وفقاً لموقعها على الإنترنت.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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