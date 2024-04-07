بسبب الفيضانات.. توقف عمليات مصفاة تكرير النفط في أورينبورغ بروسيا

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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الطوارئ إلى مدينة أورسك بمنطقة أورينبورغ، حيث أوقفت مصفاة لتكرير النفط عملياتها وتم إجلاء آلاف الأشخاص بسبب فيضانات كبيرة.وأمرت السلطات في روسيا بإخلاء أجزاء من المدينة بعد انهيار سد يوم الجمعة، مما زاد من الفيضانات الحالية في المنطقة بعد الأمطار الغزيرة الأخيرة.كذلك تم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى كازاخستان المجاورة فيما أُطلق عليه أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود. وهطلت أمطار غزيرة على جبال الأورال والمناطق المجاورة، بما في ذلك أجزاء من سيبيريا، هذا الشهر.وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" يوم الأحد أن ألكسندر كورينكوف، وزير حالات الطوارئ الروسي، وصف الوضع بالحرج، وقال إن أكثر من 4500 مبنى سكني غمرتها المياه.