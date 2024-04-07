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إقتصاد
مع بلوغ الأسعار مستوى قياسياً.. الصين تعزّز احتياطاتها من الذهب
Lebanon 24
07-04-2024
|
23:00
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عزز البنك المركزي الصيني احتياطاته من الذهب للشهر السابع عشر على التوالي في آذار الماضي، مواصلاً بذلك موجة الشراء الطويلة التي ساعدت على ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.
وارتفع إجمالي السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني إلى 72.74 مليون أونصة تروي فاخرة الشهر الماضي، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد.
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وشهد المعدن النفيس مسيرة صاعدة خلال الشهرين الماضيين، مسجلاً سلسلة من الأرقام القياسية وسط توقعات باقتراب خفض أسعار الفائدة الأميركية، التي دعمت الأسعار جنباً إلى جنب مع مشتريات البنوك المركزية الضخمة منذ عام 2022.
كما واصلت البنوك المركزية العالمية، بقيادة الصين والهند، زيادة احتياطاتها من الذهب في شباط الماضي، مسجلة نمواً للشهر التاسع على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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