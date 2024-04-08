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إقتصاد

أسعار النفط تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

Lebanon 24
08-04-2024 | 01:31
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تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحدا بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
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تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55 بالمئة إلى 89.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 2253 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولار.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.60 دولار للبرميل، منخفضا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولار.
وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.
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