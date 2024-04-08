قطار الاستثمارات السعودية الباكستانية انطلق.. الأرقام كبيرة

أكدت باكستان والمملكة العربية السعودية التزامهما بتسريع الموجة الأولى من حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة نهاية الأسبوع، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". (بلومبرغ)

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