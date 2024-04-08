بداية ضعيفة للأسهم الأوروبية

شهدت الأسهم الأوروبية بداية ضعيفة هذا الأسبوع، إذ تحوم حول أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين.

واستقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، اليوم الاثنين.

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وتفوق مؤشر "داكس" الألماني بشكل طفيف على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، مدعوما بارتفاع القطاع الصناعي بعد أن أظهرت بيانات زيادة الإنتاج الصناعي أكثر من المتوقع في شباط، بدعم من أداء صناعة البناء والتشييد.

وقفزت أسهم شركة زالاندو 4.3 بالمئة إلى قمة مؤشر "ستوكس" بعد أن رفعت سيتي جروب تصنيف الشركة الألمانية لبيع الأزياء عبر الإنترنت إلى "الشراء" من "المحايد".