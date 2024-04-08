Advertisement

إقتصاد

في حالة النقص... روسيا تطلب من كازاخستان الاستعداد لإمدادها بالبنزين

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:51
A-
A+
Doc-P-1184870-638482101275833607.jpeg
Doc-P-1184870-638482101275833607.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت روسيا من كازاخستان الاستعداد لتزويدها بـ100 ألف طن من البنزين في حالة تفاقم النقص بسبب هجمات الطائرات دون طيار الأوكرانية، وانقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرت 3 مصادر في الصناعة لـ"رويترز".
Advertisement
وقال أحد المصادر إن اتفاقاً بشأن استخدام الاحتياطات لصالح روسيا جرى الاتفاق عليه بالفعل.
وقد وافقت روسيا البيضاء المجاورة بالفعل على مساعدة روسيا في إمدادات البنزين.
وأدت هجمات الطائرات دون طيار إلى تدمير نحو 14 في المائة من طاقة تكرير النفط الأولية الروسية حتى نهاية آذار. وقالت السلطات حتى الآن إن الوضع في أسواق الوقود المحلية مستقر، وإن المخزونات كبيرة بما يكفي.
وعادة ما تكون روسيا مصدراً صافياً للوقود ومورداً للأسواق الدولية، لكن تعطل المصافي أجبر شركات النفط على الاستيراد.
وقالت المصادر إن موسكو طلبت من كازاخستان إنشاء احتياطي طارئ من 100 ألف طن متري من البنزين جاهز لإمداد روسيا.
وفرضت موسكو حظراً على تصدير البنزين مدة 6 أشهر بداية من الأول من اذار لمنع النقص الحاد في الوقود، على الرغم من أنه لا ينطبق على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو، بما في ذلك كازاخستان، وكذلك بعض الدول، مثل منغوليا، التي أبرمت معها اتفاقيات بين الحكومات بشأن إمدادات الوقود.
ومع ذلك، قال التجار إن الحظر يمكن أن يتسع إذا تفاقم الوضع في روسيا.
في الأسبوع الماضي، أوقفت مصفاة أورسك للنفط في جبال الأورال الإنتاج بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، والتي أثرت أيضاً على كازاخستان.
كما فرضت كازاخستان، أكبر دولة غير ساحلية في العالم ، قيوداً على صادرات الوقود حتى نهاية العام، باستثناء الأغراض الإنسانية. (الشرق الاوسط)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:34 | 2024-04-08
11:26 | 2024-04-08
11:00 | 2024-04-08
08:20 | 2024-04-08
08:15 | 2024-04-08
08:01 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24