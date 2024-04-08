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إقتصاد

على إثر انحسار التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تنخفض

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:45
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انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، بعد أن قالت إسرائيل إنها ستسحب بعض قواتها من قطاع غزة، في وقت تواجه الأسعار مؤخراً مقاومة فنية مع ظهور علامات على انحسار التوترات الجيوسياسية.

وارتفع خام القياس العالمي "برنت" إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وصدمات الإمدادات، ما يزيد من احتمال وصول خام القياس العالمي إلى أرقام ثلاثية.(بلومبرغ)
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المصدر: بلومبرغ
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