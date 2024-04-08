21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على إثر انحسار التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تنخفض
Lebanon 24
08-04-2024
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، بعد أن قالت إسرائيل إنها ستسحب بعض قواتها من قطاع غزة، في وقت تواجه الأسعار مؤخراً مقاومة فنية مع ظهور علامات على انحسار التوترات الجيوسياسية.
وارتفع خام القياس العالمي "برنت" إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وصدمات الإمدادات، ما يزيد من احتمال وصول خام القياس العالمي إلى أرقام ثلاثية.(بلومبرغ)
Advertisement
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
Lebanon 24
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
11:29 | 2024-04-08
08/04/2024 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
14:15 | 2024-04-08
08/04/2024 02:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
15:33 | 2024-04-08
08/04/2024 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
09:05 | 2024-04-08
08/04/2024 09:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
14:49 | 2024-04-08
08/04/2024 02:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:15 | 2024-04-09
عشية عيد الفطر.. كيف يبدو الوضع السياحي؟
02:06 | 2024-04-09
ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
01:11 | 2024-04-09
ثورة الذكاء الاصطناعي تُؤدّي إلى ازدهار الطلب على النحاس
22:54 | 2024-04-08
سعر الذهب يواصل الارتفاع
14:51 | 2024-04-08
في حالة النقص... روسيا تطلب من كازاخستان الاستعداد لإمدادها بالبنزين
12:34 | 2024-04-08
بيان جديد.. ماذا أعلن "العمالي العام" عن "الحد الأدنى الشهري واليومي للأجور"؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
09/04/2024 10:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
09/04/2024 10:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
09/04/2024 10:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24