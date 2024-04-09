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إقتصاد

لا حدود للذهب.. تسجيل أسعار قياسية والأرقام تاريخية

Lebanon 24
09-04-2024 | 04:16
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، متجاوزة القمة التاريخية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات جديدة.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة  إلى 2355 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين.
 
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2372 دولار. (سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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