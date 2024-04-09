لا حدود للذهب.. تسجيل أسعار قياسية والأرقام تاريخية

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الثلاثاء، متجاوزة القمة التاريخية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي وبيانات التضخم الأميركية بحثا عن مؤشرات جديدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2355 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر قد قفز لمستوى غير مسبوق عند 2353.79 دولار أمس الاثنين.