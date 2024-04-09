"مورغان ستانلي" يرفع توقعاته لسعر "برنت" إلى 94 دولارا

رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من العام الجاري بأربعة دولارات للبرميل إلى 94 دولارا، مرجعا ذلك إلى مخاطر جيوسياسية.



وقال البنك في مذكرة إن حقيقة أن "درجة المخاطر الجيوسياسية في مناطق رئيسية منتجة للنفط قد زادت في الآونة الأخيرة تبدو واضحة وغير قابلة للجدل". (سكاي نيوز)

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