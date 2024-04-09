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إقتصاد

الأرقام تعكس إخفاقات "بوينغ"

Lebanon 24
09-04-2024 | 13:09
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تراجعت تسليمات طائرات شركة "بوينغ" الأميركية في الربع الأول إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2021، حيث تواجه الشركة تدقيقاً متزايداً بعد انفجار سدادة باب إحدى طائراتها من طراز "737 ماكس 9" في الجو في كانون الثاني.
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وسلمت الشركة 83 طائرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار، معظمها من طراز 737، مقارنةً بـ 157 طائرة في الربع السابق و130 طائرة في الفترة نفسها من العام السابق. وفي شهر آذار فقط، قامت شركة "بوينغ" بتسليم 29 طائرة.
ولا يزال عملاء "بوينغ" يطالبون بطائرات جديدة من الشركة المصنعة، والتي تهيمن مع شركة "إيرباص" على سوق الطائرات النفاثة الكبيرة. وسجلت الشركة طلبيات لشراء 111 طائرة جديدة الشهر الماضي عندما ألغت طلبيتين، 85 منها 737 ماكس لشركة الخطوط الجوية الأمريكية التي أعلنت عنها الأخيرة في أوائل شهر آذار. (بلومبرغ)
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