رسميًا.. ألتمان يدخل نادي أصحاب المليارات

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ذكرت مجلة "فوربس" أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي"، أصبح مليارديراً، محتلاً المركز 2692 لأثرى أثرياء العالم بإجمالي ثروة تقدر بـ 1 مليار دولار.وأفادت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية بأن ثروة ألتمان جاءت بشكل أساسي من استثماراته في الشركات الناشئة، مثل ريديت، التي أُدرجت أسهمها أخيراً في بورصة نيويورك، وشركة المدفوعات "سترايب" التي تُقدر قيمتها حالياً بـ65 مليار دولار.كذلك، استثمر الرجل البالغ 38 عاماً في مشاريع أحدث، بينها شركة الطاقة النووية "هيليون" وشركة "ريترو بايوساينسز" الناشئة المتخصصة في منتجات إطالة العمر.وقالت فوربس: "إن ثروته التي تشمل عقارات رئيسية في كاليفورنيا وهاواي، قُدّرت بالاعتماد على ملفات عامة وتقارير استقصائية".(الخليج)