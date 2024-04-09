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إقتصاد

توتال إنرجيز توسع شراكتها مع سوناطراك

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:00
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وقع مجمع سوناطراك الجزائري مذكرة تفاهم مع شركة توتال إنرجيز بهدف تعزيز شراكتهما والتوسع في مجالات التعاون بينهما، لاسيما في منطقة تيميمون بالجزائر.

وقال المجمع في بيان إن المذكرة تهدف إلى "تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة".
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وأضاف البيان إن من بين أهدف المذكرة أيضا "وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المحدد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات".(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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