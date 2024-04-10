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إقتصاد

الذهب يُسجّل مستوى مرتفعاً وقياسياً.. كم بلغ سعر الأونصة؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 08:10
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
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وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2373.50 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر آذار الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 بالمئة مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمئة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
 
وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
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