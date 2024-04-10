محكمة أوروبية ترفع مليارديرين روسيين من قائمة عقوبات

أيدت المحكمة الأوروبية ذات الاختصاص العام قرار شطب رجلي الأعمال الروسيين بيوتر أفين وميخائيل فريدمان من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

ووفقا لبيان صدر عن المحكمة الأوروبية فقد وافقت على التماسين تقدم بهما رجلا الأعمال بيتر أفين وميخائيل فريدمان حول شطبهما من قوائم العقوبات الأوروبية، وقالت المحكمة إن إدراج أفين وفريدمان في قوائم العقوبات غير مبرر، وأكدت عدم وجود أدلة كافية لإدراجهما في قوائم العقوبات.

وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم استئناف ضد قرار رفع العقوبات خلال شهرين و10 أيام.

( روسيا اليوم)