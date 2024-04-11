مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع

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انخفضت مؤشرات الأسهم والسندات خلال تداولات وول ستريت، بعدما أشار تقرير آخر عن التضخم، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام، في وقت ارتفعت أسعار النفط مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الظهور.وواصلت مؤشرات الأسهم خسائرها في نيسان، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1%، حيث تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات للشهر الثالث.