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إقتصاد

مؤشرات الأسهم الأميركية تتراجع

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:32
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انخفضت مؤشرات الأسهم والسندات خلال تداولات وول ستريت، بعدما أشار تقرير آخر عن التضخم، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام، في وقت ارتفعت أسعار النفط مع عودة التوترات الجيوسياسية إلى الظهور.
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وواصلت مؤشرات الأسهم خسائرها في نيسان، مع انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 1%، حيث تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات للشهر الثالث.
 
وفي إعادة تسعير متشددة لمنحنى سندات الخزانة، تجاوزت عائدات السندات لأجل 10 سنوات 4.5%، في وقت تظهر مقايضات بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن رهانات على تخفيضين فقط لأسعار الفائدة لعام 2024.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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