تهديدات إيران تحفّز أسعار النفط.. كم سجّلت؟

عكس النفط خسائره السابقة وارتفعت الأسعار، بعد تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن إيران أو وكلاءها سينفذون هجمات ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 1.4% ليتم تداوله فوق 86 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء، قبل تقليص بعض المكاسب. وترتفع الأسعار بنحو 22% في 2024، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.(بلومبرغ)

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