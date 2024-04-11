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إقتصاد
الذهب يستقر عند مستوياته المرتفعة.. استعدادًا للإرتفاع المقبل
Lebanon 24
11-04-2024
|
02:40
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استأنف سعر الذهب ارتفاعه السريع، حيث عوّض تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في العام الجاري.
وسجل الذهب أكبر تراجع في شهر تقريباً يوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من التوقعات.
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مع ذلك، ما تزال الأسعار قرب المستوى القياسي الذي بلغه الذهب الثلاثاء الماضي، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يؤدي صعود سعر المعدن الأصفر بنحو 20% منذ منتصف شباط إلى ارتفاعات أخرى.
وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية 0.3% لتصل إلى 2,341.58 دولاراً للأونصة. وسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تغيراً طفيفاً ليظل قرب أعلى مستوياته
فيما استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 3 سنوات. وارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم.(بلومبرع)
المصدر: بلومبرغ
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