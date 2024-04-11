الذهب يستقر عند مستوياته المرتفعة.. استعدادًا للإرتفاع المقبل

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استأنف سعر الذهب ارتفاعه السريع، حيث عوّض تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في العام الجاري.وسجل الذهب أكبر تراجع في شهر تقريباً يوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من التوقعات.مع ذلك، ما تزال الأسعار قرب المستوى القياسي الذي بلغه الذهب الثلاثاء الماضي، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يؤدي صعود سعر المعدن الأصفر بنحو 20% منذ منتصف شباط إلى ارتفاعات أخرى.وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية 0.3% لتصل إلى 2,341.58 دولاراً للأونصة. وسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تغيراً طفيفاً ليظل قرب أعلى مستوياته