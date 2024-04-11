Advertisement

إقتصاد

الذهب يستقر عند مستوياته المرتفعة.. استعدادًا للإرتفاع المقبل

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1185871-638484252900982996.jpg
Doc-P-1185871-638484252900982996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استأنف سعر الذهب ارتفاعه السريع، حيث عوّض تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في العام الجاري.

وسجل الذهب أكبر تراجع في شهر تقريباً يوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من التوقعات.
Advertisement

مع ذلك، ما تزال الأسعار قرب المستوى القياسي الذي بلغه الذهب الثلاثاء الماضي، مدعومة بزيادة مشتريات البنوك المركزية. ومن المتوقع أن يؤدي صعود سعر المعدن الأصفر بنحو 20% منذ منتصف شباط إلى ارتفاعات أخرى.

وارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية 0.3% لتصل إلى 2,341.58 دولاراً للأونصة. وسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تغيراً طفيفاً ليظل قرب أعلى مستوياته
 
فيما استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 3 سنوات. وارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم.(بلومبرع)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:03 | 2024-04-11
03:58 | 2024-04-11
03:25 | 2024-04-11
02:55 | 2024-04-11
01:45 | 2024-04-11
00:40 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24