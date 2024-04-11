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إقتصاد

التضخم يضغط على اليوان الصيني

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:55
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انخفض معدل التضخم في الصين أكثر من المتوقع خلال شهر آذار، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين للشهر الثامن عشر على التوالي، مما يسلط الضوء على الضغوط الانكماشية التي تظل تشكل تهديدا رئيسيا لتعافي الاقتصاد.
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علاوة على ذلك، مع تحرك التضخم في الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس، هناك خطر استمرار وجود فجوة في أسعار الفائدة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما قد يضيف ضغطًا هبوطيًا على اليوان.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في آذار.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إنه على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1 بالمئة في أذار الماضي، مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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