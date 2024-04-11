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إقتصاد

في ثاني أيام عيد الفطر.. إليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
11-04-2024 | 03:58
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سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم الخميس في السوق الموازية تراوحًا بين 89400 و89700 ل.ل لكل دولار.
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